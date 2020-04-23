محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: حرصت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة، على تهنئة جمهورها ومتابعيها بشهر رمضان الكريم. ونشرت "شام"، عبر حسابها بـ"انستجرام"، صورة لها رفقة والدتها وأشقائها وخالها "أنس"، وعلقت عليها قائلة: "رمضان كريم من عائلتي إلى عائلتك". وأحيت أصالة أمس الأربعاء أمسية رمضانية تتضمن أدعية ومدائح وذكريات ومعاني الشهر الفضيل ‏عبر البث المباشر لحساب قناة "روتانا"، على "فيس بوك".

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كانت هذه تفاصيل خبر من عائلتي إلى عائلتك.. ابنة أصالة تهنئ الجمهور بشهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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