ربنا يجعله خير وبركة..آمال ماهر تهنئ جمهورها بالشهر الفضيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

هنأت الفنانة آمال ماهر، جمهورها ومتابعيها، بشهر رمضان الفضيل، ونشرت صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وعلقت "آمال"، على الصورة قائلة: "رمضان كريم، كل سنة وإنتم طيبين، ربنا يجعله شهر خير وبركة لينا جميعًا".

وطرحت آمال ماهر، أحدث أغانيها "ماتسبنيش" كلمات أمير طعيمة وألحان خالد عز وتوزيع نادر حمدي، ومن إنتاج شركة "فيولين"، والفيديو كليب تم تصويره في باريس مع المخرج العالمي نيهات أوداباسي.