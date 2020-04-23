في أغاني مسلسلات رمضان "الطيبين ما بيكسبوش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"الطيبين ما بيكسبوش"، كلمات تحولت إلى ما يشبه الشعار الرسمي لأغاني الدعاية ومقدمات المسلسلات المقرر عرضها في شهر رمضان، وفي مقدمتها: "البرنس"، "خيانة عهد"، وأيضًا "الفتوة".

· ناس بتخون بالضحكة والإحساس

ومن كلمات مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، يقدم مصطفى حجاج أغنية مسلسل: "خيانة عهد "، الذي تقوم ببطولته الفنانة يسرا.

وتقول كلماتها: "حاسب يا طيب، الطيبين ما بيكسبوش، لكن اللي بيغير وشوش، كل يوم بوش شكل، ده اللي بيلم القروش، حاسب يا طيب من الزمن والناس، فيه ناس بتخون بالضحكة والإحساس، يبقى قريبك نصيبك، لكن لو طال يصيبك، يخدعك فتقول عليه قال أعز الناس".

وعلى نفس المنوال سيطرت الشكوى من الخيانة، والغدر بالطيبين على غالبية الأغاني التي طرحت للدعاية لمسلسل: "البرنس"، وبدأت مع أولها: "شارع أيامي" التي غناها مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وتقول كلماتها التي كتبها الشاعر شفيق كارم: "على ناصية شارع أيامي، ساكن مع أحزاني في بيت، قدام مني ساكنة آلامي، وأنا والوجع الحيط في الحيط، عذاب تملي واقف ع الباب، وجراحي ياما من الأحباب، بتخبط على قلبي ليلاتي".

الأمر نفسه لكن بصياغة مختلفة تكرر بالمسلسل، مع أغنية: "برنس من يومك" التي كتبها الشاعر محمد عنتر، ويغنيها رضا البحراوي، ويقول فيها: "طول عمرك يا طيب، بتقدم الطيب، وبرنس من يومك، شايل هموم الناس، ومن القريب تنداس، ويعرو في هدومك".

وتحت عنوان: "مين يلومنا" شهدت دعاية مسلسل: "البرنس" تقديم أحمد سعد، الأغنية التي كتبتها سارة سعيد ولحنها هيثم نبيل، ووزعها عادل حقي. وتقول كلمات الأغنية: "عشنا عمر وهم الدم عمره ما يبقى مياه، والأصول في الدنيا حبل، إحنا اللي ماسكين غيرنا سايب، خدنا من أقرب حبايب جرح عنوانه الأذية، واللي كنت أنا فاكره ضهري، استحلى قهري، لأخري جايب".

· الحياة مليانة ظلمة

والمفارقة هنا أن أحمد سعد، قبل انضمامه للمسلسل، كان قد اختار لألبومه أغنية بعنوان: "مفيش حاجة صعبة"، وعندما سمعها الفنان محمد رمضان، اختارها لتقدم في مقدمة العمل وهي من كلمات محمد المصري، وألحان وليد سامي، وتوزيع عمرو الخضري. ويقول فيها: "مفيش حاجة صعبة على قلب اتجرح في حياته ميت مرة".

"الحياة مليانة ظلمة، وناس كتير مزيفة"، بتلك الكلمات تعود نوال الزغبي إلى السباق الدرامي الرمضاني، لغناء مقدمة مسلسل: "سلطانة المعز"، الذي تقوم ببطولته الفنانة غادة عبد الرازق.

ومن كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع أحمد إبراهيم، تغني نوال: "الحياة مليانة ظلمة وناس كتير مزيفة، ناس ما يتوصفوش بكلمة، والأمان بينَّا اختفى، مين تأمنه وتبقى ضامنة، مهما كان أقرب ماليك، العشم ودفعت تمنه، غدر.. ظلم.. وجم عليك والحقايق واحدة واحدة بكرة هاتشوفها بعينيك".

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· دنيا غرورة

مسلسل "الفتوة" مع اختلاف بدايته نسبيًا، إذ يبدأ بأغنية يقدمها أحمد شيبة، من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، تحمل عنوان: "أصيل"، ويقول فيها: "البذرة علشان طيبة، طرحت أصيل مجدع، الحق أصله اتجاهه، عزوة وسند للمظلومين".

من المقرر أن يضم أغنية أخرى بصوت المطرب هاني فاروق، وكلمات محمد الجمال، وتقول كلماتها حسبما كشف لـ"مصراوى" ملحنها فارس فهمي: "دنيا غرورة.. حاسب تأمنها، ياما شاب شملول.. جري وجاب منها عسل، سكر ونام.. جابته الدنيا ورا منها".

وعلى أنغام فريق المهرجانات "المدفعجية"، بدأت الدعاية لمسلسل "بـ100 وش"، الذي تقوم ببطولته نيللي كريم، بمشاركة آسر ياسين.

وبأغنية تحمل عنوان: "مليونير" كتب أعضاء الفريق شندي وكنكا: "هات كاش مش ببلاش خد كده، بنعوم على كوم في فلوس هنا، تلعب على مين، فوق يابا، منتاش قدنا.. ده إحنا عصابة".

حاسب يا طيب

برنس من يومك

شارع أيامي

مليونير بـ100 وش

أصيل