هكذا هنأت شريهان جمهورها بشهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: هنأت الفنانة الكبيرة شريهان، جمهورها، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. ونشرت شريهان عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو لأغنية "رمضان كريم" من فوازيرها الشهيرة. وعلقت: "اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والسلام والعون على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن، اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا يارب العالمين". شريهان تعتبر نجمة من نجمات شهر رمضان الكريم، إذ كان الجمهور على موعد مع فوازير شريهان كل عام، التي حققت من خلالها نجاحا كبيرا.

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