محمد إمام عن محمد رمضان: "بيعمل نمرة وأنا عارفه من زمان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في مقابلة مع الصحفي اللبناني ربيع هنيدي، قال الفنان محمد رمضان إنه يتمنى المشاركة مع الزعيم عادل إمام، ولو في مشهد واحد كضيف شرف، موضحًا أنه تحدث مع الفنان محمد عادل إمام بهذا الشأن.

ورد محمد إمام على الأمر مؤكدا أن رمضان تحدث معه بالفعل، مضيفا: "هو كلمني فعلا من فترة، لكن أنا ما قولتش لأبويا".

مضيفا: "أنا عارف رمضان من زمان، هو بيتكلم وبيعمل نمرة، بيستعبط يعني، صحيح رمضان حبيبي وفيه بينا عيش وملح، بس إحنا كنا شلة واحدة من زمان".

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وتابع: "هو بيعمل نمرة، وكنا شلة زمان، لكن الظروف فرقتنا دلوقتي، وأنا بحب أغانيه جدًا، هو نجم في الغنا وأنا نجم في السينما".

يذكر أن آخر أعمال محمد إمام فيلم "لص بغداد" الذي عرض بالسينمات مؤخرًا، وحقق نجاحًا كبيرًا.

"لص بغداد" بطولة محمد إمام، ياسمين رئيس، فتحي عبدالوهاب، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن، أحمد العوضي، ومن إخراج أحمد خالد موسى.