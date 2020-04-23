- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
بعد الضجة الكبيرة التي أثارها البوستر الدعائي الأول لمسلسل "لما كنا صغيرين"، وجهت الفنانة ريهام حجاج عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، رسالة لجمهورها.
وكتبت: "بعد كل الهري اللي حصل، أحب أشكركم على حسن تعاونكم لتحقيق أقوى دعايا لمسلسلنا لما كنا صغيرين، ومافاضلش غير إننا نتقابل من بكرة".
وتابعت: "الساعة 9 ونص على دي إم سي، و10 ونص على الحياة، وكل سنة وأنتم بخير وصحة وسعادة وستر، ورمضان كريم على الأمة العربية".
وأثارت الدعاية الخاصة بالمسلسل جدلا كبيرا، خاصة مع تصدر "ريهام" البوستر الدعائي للمسلسل، بعدها أعلن الفنان خالد النبوي في بيان له أنه لم يوافق على هذه الدعاية، وبعدها أصدرت الشركة المنتجة بيان تعلن فيه أن "النبوي" كان يعلم بشأن الدعاية الخاصة بالمسلسل من البداية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أزمة البوستر.. ريهام حجاج للجمهور: "حققتم أقوى دعاية للمسلسل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.