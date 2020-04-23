بعد أزمة البوستر.. ريهام حجاج للجمهور: "حققتم أقوى دعاية للمسلسل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

بعد الضجة الكبيرة التي أثارها البوستر الدعائي الأول لمسلسل "لما كنا صغيرين"، وجهت الفنانة ريهام حجاج عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، رسالة لجمهورها.

وكتبت: "بعد كل الهري اللي حصل، أحب أشكركم على حسن تعاونكم لتحقيق أقوى دعايا لمسلسلنا لما كنا صغيرين، ومافاضلش غير إننا نتقابل من بكرة".

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وتابعت: "الساعة 9 ونص على دي إم سي، و10 ونص على الحياة، وكل سنة وأنتم بخير وصحة وسعادة وستر، ورمضان كريم على الأمة العربية".

وأثارت الدعاية الخاصة بالمسلسل جدلا كبيرا، خاصة مع تصدر "ريهام" البوستر الدعائي للمسلسل، بعدها أعلن الفنان خالد النبوي في بيان له أنه لم يوافق على هذه الدعاية، وبعدها أصدرت الشركة المنتجة بيان تعلن فيه أن "النبوي" كان يعلم بشأن الدعاية الخاصة بالمسلسل من البداية.