تعرف على مواعيد عرض مسلسل "خيانة عهد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تشارك الفنانة يسرا، في السباق الرمضاني بمسلسل "خيانة عهد".

ومن المقرر عرض المسلسل على أكثر من قناة، فيعرض على شاشة (سي بي سي)، 11 مساءً، والإعادة الأولى في الخامسة والنصف صباحا، أما الإعادة الثانية في الثانية عشر والربع ظهرا.

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وعلى شاشة الحياة يعرض المسلسل في تمام السادسة والنصف مساءً، بينما لم تعلن القناة عن موعد الإعادة.

ولم تعلن قناة الحياة دراما، وقناة دبي موعد عرض المسلسل على شاشتها.

مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، عبير صبري، بيومي فؤاد، جومانا مراد، خالد أنور، ومن إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج شركة العدل جروب.