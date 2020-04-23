سامح عبدالعزيز ينشر صورة يسرا بفستان الزفاف:"مُلهمتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: نشر المخرج سامح عبدالعزيز صورة للنجمة يسرا من كواليس مسلسل "خيانة عهد" الذي يضع اللمسات النهائية لأحداثه قبل عرضه في رمضان 2020. وكتب عبد العزيز عبر حسابه على انستجرام للنجمة الكبيرة التي ارتدت فستان زفاف: "ملهمتي". ويواصل المخرج سامح عبدالعزيز تصوير مسلسل "خيانة عهد"من بطولة الفنانة يسرا، حلا شيحة، خالد سرحان، بيومي فؤاد، عبير صبري، جومانا مراد، هنادي مهنا، وغيرهم من النجوم من تأليف أمين جمال وأحمد عادل.

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