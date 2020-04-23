تراند اليوم : فيديو| رد صادم من "محمد إمام" على رغبة "محمد رمضان" في الظهور مع والده



قال الممثل محمد إمام، إنه لم يخبر والده برغبة الممثل محمد رمضان في التمثيل معه.

وجاء ذلك بعد أن قال رمضان إنه مستعد لتقديم دور ضيف ‏شرف في أحد أعمال عادل إمام، لأن ذلك يعد وسامًا في تاريخه، إلا أنه لم يتلق ردًا على عرضه.‏

وقال إمام خلال مقابلة مع الصحفي ربيع هنيدي، إنه بالفعل تحدث إليه إلا أنه لم يخبر والده بتفاصيل المكالمة, مضيفًا: "أنا ولا قولت لأبويا، محمد رمضان بيتكلم يعمل نمرة يعني أنا عارفة من زمان كنا شلة واحدة من زمان كان مكلمني بيستعبط يعني، أنا بقولها بالعشم هو كان بيهزر يعني".

وأشار محمد إمام إلى إمام أنه كان قريبًا من رمضان، وكانا أصحاب شلة واحدة مع الممثل الراحل هيثم أحمد زكي إلا أن ظروف الحياة فرقتهم، ولكنه لا يزال يستمع إلى أغانيه التي يتألق فيها.

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يذكر أن إمام ورمضان شاركا معًا في فيلم "ساعة ونصف" الذي عرض في عام 2012، والذي يرصد معاناة المصريين ومشاكلهم، من خلال قصص وحكايات مختلفة لركاب القطار المتجه إلى الصعيد، والتي تخبطت ما بين الفقر والمرض، والبطالة ومعاناة الهجرة خارج البلاد، إلى أن يقع حادث أليم يفوق عليه الجميع من غيبوبة دامية.

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