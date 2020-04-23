تراند اليوم : أحمد عدويه يعتذر ويكشف سبب "سب الدين" على الهواء

أثار الفنان المصري أحمد عدوية، موجة غضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد واقعة "سب الدين" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي على الهواء، عبر التليفزيون المصري.
ونشر "عدوية" فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، اعتذر فيه عن الواقعة وكشف سبب انفعاله والتلفظ بهذا السب، وقال: "حصل مني لفظ غصب عني على الهواء سامحوني يا إخوانا إنتوا جمهوري سامحوني والنبي، وحبيبي يا أستاذ توفيق حبيبي إنت طبعا وعشرة عمر والعالم العربي والأوروبي ياما لفيناه سوا".
وأوضح عدوية أن سبب الشتيمة التي صدرت منه على الهواء كان أن عاملة المنزل لديه أوقعت القهوة عليه خلال الغناء، مما جعله ينفعل ويسب الدين، على حد قوله.
وكان وائل الإبراشي أجرى مداخلة مع أحمد عدوية، وفي البداية رحب الفنان وليد توفيق بوجود أحمد عدوية معه، واصفا إياه بالصديق، وقال: "طبعا حبيبي وصديق عمري ولفينا العالم سوا"، وبدأ الثنائي بتقديم أغنية "ياللي خدوك مني" على طريقة الديو، وفجأة صدرت من أحمد عدوية شتيمة للدين، ما دفع مقدم البرنامج وائل الإبراشي لإنهاء مداخلته، وإعتذر من المشاهدين.
ما قام به أحمد عدوية عرّض الإعلامي وائل الإبراشي والمحطة لإحراج كبير.
وحذفت إدارة برنامج "التاسعة" البث المباشر لمقطع الفيديو عن التطبيق الذي بث عليه، وأيضاً عن يوتيوب.