بالفيديو.. شاهيناز تطرح أحدث أغانيها بعنوان حاولت انساك

طرحت الفنانة شاهيناز اغنية جديدة بعنوان "حاولت انساك"، من البومها الجديد "حياتي احلي" على عدد من المنصات الإليكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى.

وتعد أغنية "حاولت انساك" تاني اغنية

من أغنيات ألبوم شاهيناز، وحققت نسبة استماع و مشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة، كلمات مصطفي ، توزيع آدم حسين.



ويقول مطلع الأغنية:

حبيبي الوحده قتلاني

وبعدك عني خلاني

بقيت مش عاوزه اعيش تاني

كسرني يا عمري تنساني

لقاك لو ثانيه بالدنيا

بيحييلي الحنين فيا

ياملكني ومش ليه

رجوعك حلم احلامي

تعالي حاولت انساك وماعرفتش

تعالي حاولت انساك وماقدرتش

حبيبي عشانك عمري مايهمش

ولسه حبيبي مستنيك