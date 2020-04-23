ريهام حجاج لمنتقديها: أشكركم لتحقيق أقوى دعايا لمسلسلنا لما كنا صغيرين

وجهت الفنانة ريهام حجاج رسالة لجمهورها بشأن الهجوم على مسلسلها الجديد "لما كنا صغيرين" قبل عرضه، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

وكتبت ريهام عبر حسابها قائلة :"بعد كل الهري اللي حصل أحب أشكركم على حسن تعاونكم لتحقيق

أقوى دعايا لمسلسلنا لما كنا صغيرين ومافضلش غير اننا نتقابل من بكره الساعة 9 ونص على دي ام سي و10 ونص على الحياة وكل سنة وانتم بألف خير وصحة وسعادة وستر ورمضان كريم على الأمة العربية"، واغلقت ريهام خاصية التعليقات .مسلسل لما كنا صغيرين: من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، وبطولة كل من خالد النبوي، محمود حميدة، ريهام حجاج، نسرين أمين، كريم قاسم، هاني عادل، محمود حجازي، نبيل عيسى، سوزان نجم الدين، محمد يحيى، حسن عبدالله، إيمان يوسف، هلا السعيد، عبدالرحيم حسن، عماد رشاد، أشرف زكي.



