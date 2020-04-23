بالفيديو.. شريهان تهنئ جمهورها برمضان :الْلَّھُم أَهِلَهُ عَليْنَا بِالْأمْنِ وَالإِيْمَان

هنات الفنانة الكبيرة شريهان جمهورها بحلول شهر رمضان الكريم، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.
من فوازيرها، وعلقت عليها قائلة :"رمضان كريم.. الْلَّھُم أَهِلَهُ عَليْنَا بِالْأمْنِ وَالإِيْمَانِ وَالْسَّلامَةِ وَالْإِسْلَامِ".
ونشرت شريهان عبر حسابها مقطع فيديو
وتابعت شريهان حديثها قائلة :"وَالْعَوْنٓ عَلَى الْصَّلاةِ وَالصِّيَامِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآَنِ الْلَّھُمّ سَلِّمْنَا لِرَمَضَانَ وَسَلِّمْهُ لنا وَتَسَلَّمْهُ مِنّا مُتَقَبَّلاً يٓارٓبٓ العٓالِٓمينْ".
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