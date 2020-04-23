بالفيديو.. شريهان تهنئ جمهورها برمضان :الْلَّھُم أَهِلَهُ عَليْنَا بِالْأمْنِ وَالإِيْمَان

هنات الفنانة الكبيرة شريهان جمهورها بحلول شهر رمضان الكريم، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.



ونشرت شريهان عبر حسابها مقطع فيديو

من فوازيرها، وعلقت عليها قائلة :"رمضان كريم.. الْلَّھُم أَهِلَهُ عَليْنَا بِالْأمْنِ وَالإِيْمَانِ وَالْسَّلامَةِ وَالْإِسْلَامِ".



وتابعت شريهان حديثها قائلة :"وَالْعَوْنٓ عَلَى الْصَّلاةِ وَالصِّيَامِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآَنِ الْلَّھُمّ سَلِّمْنَا لِرَمَضَانَ وَسَلِّمْهُ لنا وَتَسَلَّمْهُ مِنّا مُتَقَبَّلاً يٓارٓبٓ العٓالِٓمينْ".