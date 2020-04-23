النهار تعلن الخريطة الكاملة لدراما وبرامج رمضان

أعلنت شبكة قنوات النهار عن الخريطة الدرامية والبرامجية الكاملة والتي تضم نخبة من المسلسلات الحصرية وغير الحصرية، بالإضافة الي باقة متنوعة من البرامج الكوميدية والاجتماعية والفنية
ويذكر ان قناة النهار تجمع نخبة من نجوم
- مسلسل "جمع سالم" بطولة زينة.
- مسلسل "شاهد عيان" بطولة حسن الرداد.
- مسلسل "سلطانة المعز" بطولة غادة عبد الرازق.
- مسلسل "القمر أخر الدنيا" بطولة بشرى.
- مسلسل "ولاد إمبابة" بطولة سعد الصغير.
مسلسل " وكلينها والعه" الجزء الثاني .
بطولة شريف رمزي ، ورانيا يوسف
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