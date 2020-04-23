بالفيديو- مقابلة الفن مع خالد آرغنش تترجم للغة الأوكرانية

ميرنا وليد - بيروت - ترجمت صفحة المعجبين بالنجم التركي خالد آرغنش وزوجته في أوكرانيا عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقابلته التي أجراها معه الزميل ​شربل لبكي​ في موقع "الفن" أثناء زيارته الى لبنان عام 2018 مع زوجته الممثلة التركية ​بيرغوزار كوريل​. وذلك بعد أن أعاد لبكي نشر المقابلة عبر صفحته الخاصة.

ونال الفيديو استحسان العديد من الصفحات التي تداولته بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي وعبّروا عن محبتهم للنجم التركي.

وتحدث ​خالد أرغنش​ أثناء المقابلة عن رسالته الى معجبيه في لبنان الذين عرفوه بدور السلطان سليمان في المسلسل التركي "حريم السلطان" كما أشار الى الأدوار التي كان يحضر لها مع زوجته بيرغوزار.

وأكد خالد آرغنش أنه أحبّ لبنان كثيراً ويتمنى أن يتسنى له الوقت في المستقبل لزيارته من جديد.



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