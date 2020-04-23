ميرنا وليد - بيروت - اعتبرت الممثلة المصرية ​ريهام حجاج​، أن الأزمة التي تم التداول فيها حول مسلسلها الرمضاني "​لما كنا صغيرين​"، دعاية للعمل.

فكتبت ريهام على صفحتها :"بعد كل الهري اللي حصل أحب أشكركم على حسن تعاونكم لتحقيق أقوى دعاية لمسلسلنا لما كنا صغيرين، وما فاضلش غير إننا نتقابل من بكرة الساعة 9 ونص على دي إم سي و10 ونص على الحياة وكل سنة وأنتم بألف صحة وسعادة وستر ورمضان كريم على الأمة العربية".

يذكر أن الازمة كانت حول ترتيب الأبطال في العمل، وهم ​محمود حميدة​ و​خالد النبوي​ وريهام حجاج في بوستر وبرومو العمل، وخرج خالد النبوي عن صمته معبراً عن انزعاجه الشديد بسبب ترتيب الأبطال، حتى أنه فكر في الاعتزال، وكشفت شركة الإنتاج عن البوستر الرسمي الذي ظهر فيه الأبطال بطريقة مرضية للجميع.



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كانت هذه تفاصيل خبر بعد أزمة ترتيب الأبطال..ريهام حجاج:شكرا على أقوى دعاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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