بالصورة- يسرا بفستان الزفاف

ميرنا وليد - بيروت - يبدو أن الممثلة المصرية يسرا ستطل على محبيها في مسلسلها "خيانة عهد" الذي يشارك في السباق الرمضاني لعام 2020، بالفستان الأبيض. ونشر المخرج سامح عبد العزيز، مخرج المسلسل، صورته مع يسرا عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الإجتماعي من كواليس المسلسل، وظهرت فيها ترتدي فستان الزفاف.

وكتب عبد العزيز تعقيبا على الصورة واصفا يسرا بـ"الملهمة".

ويشار الى أن مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وهنادي مهنى وخالد أنور من إخرج سامح عبد ‏العزيز، وهو من تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎.

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