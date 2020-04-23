بين الدفاع عنها والهجوم عليها..ريهام سعيد ورندا البحيري وشيماء الحاج يبدون رأيهم بقضية حنين حسام

ميرنا وليد - بيروت - تشهد قضية الطالبة المصرية ​حنين حسام​الكثير من التفاعل في مصر، وقد تفاعل مع الموضوع أيضاً العديد من المشاهير.

الإعلامية ​ريهام سعيد​ زجّت إسم الراقصة ​سما المصري​ في تعليقها فقالت:"طبعًا أنا ضد ظاهرة العيال اللي تطلع تعمل لايف زي حنين بس هي عندها 18 سنة واتقبض عليها. طب بالنسبة لمدام سما؟ بتنشر إيه؟ وليه متسابة كده؟".

دافعت الممثلة ​رندا البحيري​، عن حنين فكتبت:"ربنا يفك كربها يارب. بحق الأيام المفترجه دي يارب"، وبعد تعرضها للكثير من الهجوم بسبب هذا الدفاع عنها، عادت رندا وكتبت:"يا جماعه هو احنا بقينا صعبين كده ليه.. بنت طفله صغيره. سني تقريبا ضعف سنها.. عرفت انها بايته في القسم ربنا ما يكتب ده على حد.. متخيلين يعني ايه واحده عندها اهل و بيت اكيد زعلانين عليها. بايته في القسم دلوقتي.. انتوا مستكترين عليها الدعاء؟؟ و بتشتموني؟؟؟..طيب يا سيدي انت و هو.. ربنا يكرم اصلك.. و شكرا علي الشتايم.. خليني اخد حسنات و تاخدوا انتوا ذنوب.. هو انتوا لو الواحد حتي غلط في المجتمع ده مينفعش انه يتوب.. مينفعش حد بدعيله؟؟؟؟؟؟ ليه كده؟؟؟؟ ده باب التوبه عند ربنا مفتوح؟؟؟ و عندكم مقفول في وش الناس كلها".

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الممثلة ​شيماء الحاج​ أوردت رداً على رندا "الظاهر انه لأ يا راندا، مينفعش عند الناس اللي شبه دول، عشان هما فاكرين نفسهم شرفاء مكة، والظاهر كده بقى فيه دين جديد على مزاجهم، وهما ألهو نفسهم على هذا الدين، أي دين أساسًا وأي ملة أنزلت على وجه الأرض متبري منهم، وميعرفوش حاجة عنه، وتاريخهم أسود من السواد، واللي بيخططوا لمستقبلهم ازاي يبقى نيلة زيهم"، مستشهدة بالحديثين: "الخائض في أعراض الناس مُفلس يوم القيامة وإن صلى وصام واعتمر"، و"ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يااللي فاكرين نفسكم مسلمين، أعوذ بالله من شر الناس في هذا الزمن، يارب كل اللي بيتمنى الأذى لغيره تجعله في نحره وفي نحر أهل بيته وعرضه.. اللهم آمين".

الإعلامية بسمة وهبة، قالت في برنامج "كل يوم"، على فضائية "ON"، أن هذه القضية كشفت الوجه الخبيث لهذه التطبيقات، كشكل مواكب للعصر تحت غطاء تقديم مواهب والتعارف لكنه في الحقيقة عبارة عن عملية تسليع للمرأة، يجعلها سلعة تباع وتشترى، لو رقصت جيدًا أو ضحكت مع بعض الشباب لتحصل على أموال أكثر.

يذكر أن النيابة العامة المصرية أمرت بحجز حنين حسام طالبة كلية الآثار بجامعة القاهرة وصاحبة الفيديوهات الشهيرة على موقع TikTok، كما أمر النائب العام بحبس حنين حسام أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

ويأتي ذلك بعد أن أثارت حنين موجة من الغضب بفيديو قيل أنه يدعو إلى الفسق، طلبت فيه بانضمام 20 فتاة لوكالتها بتطبيق Likee مقابل مبلغ من المال.

ويبقى الموضوع محط اتهامات تجاه حنين، إلى حين صدور التوضيح الرسمي لمعرفة الحقيقة.