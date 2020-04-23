بالصور- وسام حنا يخاطر بعنزته ويواجهها مع كلبه المفترس

ميرنا وليد - بيروت - يعيش الممثل اللبناني ​وسام حنا​ فترة الحجر المنزلي مع حيواناته التي تقتن في منزله ويحاول تمضية وقته في الإعتناء بها والتنزه معها في الطبيعة.

ويشارك وسام حنا متابعيه مجموعة من الصور والفيديوهات التي تجمعه بحيواناته، وهي كلبه المفترس بيت بول والمعروف أنه ممنوع وجوده في العديد من البلدان لأنه مفترس، وعنزته زورو التي يربيها مؤخراً.

وفي منشوراته الأخيرة جمع وسام حنا عنزته زورو بكلبه بيت بول وخاطر بحياتها كي يجعلهما يتآلفان مع بعضهما ويصبحا صديقين على الرغم من أنه قرأ أن كلبه لا يجب أن يجتمع بعنزة لأنه سيأكلها.

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