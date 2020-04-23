بعد أن سب الدين..أحمد عدوية يعتذر ويكشف السبب

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري ​أحمد عدوية​ فيديو على صفحته، إعتذر فيه من الجمهور ومن الفنان اللبناني وليد توفيق، عن قيامه بسب الدين خلال إطلالته في برنامج "هذا المساء" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي.

وقال أحمد في الفيديو: "حصل مني لفظ غصب عني على الهواء سامحوني يا إخوانا إنتوا جمهوري سامحوني والنبي، وحبيبي يا أستاذ توفيق حبيبي إنت طبعا وعشرة عمر والعالم العربي والأوروبي ياما لفيناه سوا".

وأوضح عدوية أن سبب الشتيمة التي صدرت منه على الهواء كان أن عاملة المنزل لديه أوقعت القهوة عليه خلال الغناء، ما جعله ينفعل ويسب الدين، على حد قوله.

وكان عدوية قد فجر غضب الجماهير بما قام به، وفي التفاصيل، أنه في البداية رحب وليد توفيق بوجود أحمد عدوية معه، واصفا إياه بالصديق، وقال: "طبعا حبيبي وصديق عمري ولفينا العالم سوا"، وبدأ الثنائي بتقديم أغنية "ياللي خدوك مني" على طريقة الديو، وفجأة صدرت من أحمد عدوية شتيمة للدين، ما دفع مقدم البرنامج وائل الإبراشي لإنهاء مداخلته، وإعتذر من المشاهدين.

ما قام به أحمد عدوية عرّض الإعلامي وائل الإبراشي والمحطة لإحراج كبير.

وحذفت إدارة برنامج "التاسعة" البث المباشر لمقطع الفيديو عن التطبيق الذي بث عليه، وأيضاً عن يوتيوب.