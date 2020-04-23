ديمي لوفاتو تواجه كورونا وتدعم الصحة النفسية

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت النجمة العالمية ​ديمي لوفاتو​ عن مضروع إطلاقها صندوق الصحة النفسية وسط جائحة ​فيروس كورونا​ " COVID19 " الذي يهدد العالم خلال هذه الفترة، فقد أشارت الى أن هذه المبادرة تهدف إلى مساعدة المتضررين من القلق والإضطرابات العقلية، بحسب ما ذكره موقع "غاست غيرد".

وقالت ديمي لوفاتو: "من المهم جداً أن يكون لدى الناس هذه الخطوط التي يمكن العودة إليها لأنك أحيانا قد تشعر بالوحدة حقا ولا تعرف إلى أين تتجه أو مع من تتحدث، ففي ذلك الحين أنت تخشى من الأفكار المظلمة للغاية، وتحتاج إلى توجيه، لذلك هذا هو المكان الذي يوفر المساعدة للأشخاص الذين يعانون بالفعل".

وتضيف ديمي لوفاتو : "طلب المساعدة ليس ضعفاً، بل إنها علامة قوة .. في كثير من الأحيان يخبرنا مجتمعنا أنه إذا طلبنا المساعدة، فنحن ضعفاء.. ولكن أقوى شيء يمكن أن يفعله شخص ما هو اتخاذ الخطوة الأولى في الحصول على المساعدة، مهما كان شكل هذه المساعدة".

