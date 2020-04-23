ما بين (12-20) ساعة.. تعرّفوا إلى أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 أبريل 2020 01:13 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 أبريل 2020 01:13 مساءً - مشاركة

وتتفاوت ساعات الصيام من منطقة إلى أخرى إذ تصل في بعض المناطق لـ 20 ساعة وفي مناطق أخرى لا تزيد عن 12 ساعة، بحسب موقع “ماي بري تايم أونلاين”. فكم ساعة سيصوم المغتربون؟

تعرّفوا في ما يلي إلى أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم:

– غرينلاند – النرويج – فنلندا (20 ساعة)

– السويد – ألمانيا (أكثر من 19 ساعة)

– الدنمارك – بولندا – بريطانيا – كازاخستان – بلجيكا – سويسرا (18 ساعة وأكثر)

– رومانيا – روسيا – فرنسا – إيطاليا – أفغانستان – كندا (17 ساعة وأكثر)

– إسبانيا – البرتغال – اليونان – الصين – كوريا الشمالية – تركيا – أميركا – اليابان (أكثر من 16 ساعة)

– المغرب- العراق- لبنان- سوريا- باكستان – إيران (16 ساعة)

– نيوزيلندا – الأرجنتين – جنوب أفريقيا – أستراليا – تشيلي (أقل من 12 ساعة)

– مصر – فلسطين – الكويت (15.5 ساعة)

– لبنان – سلطنة عمان – السعودية – قطر – الإمارات (15 ساعة)

– السودان (14.5 ساعة)

– اليمن (14 ساعة)

– جزر القمر (12 ساعة)