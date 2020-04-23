تراند اليوم : في ذكري رحيله .. شاهد الحسناء حفيدة الشاويش عطية

يوافق اليوم الذكرى الـ 57 لوفاة الفنان رياض القصبجي (الشاويش عطية)، والتي شهدت قصة مأساوية أخيرة في حياته، والتي منعته من المشاركة في فيلم «الخطايا» لعبد الحليم حافظ.

ولد رياض القصبجي في عام 1903 في مدينة «جرجا» بصعيد مصر، حيث التقاليد الصعيدية الصارمة حتى نزح مع عائلته للقاهرة تفاديا لتلك الموروثات حتى عمل كمساري بهيئة السكة الحديد ومنها انضم إلى التمثيل في المسرح الخاص بتلك الهيئة، حيث تنقل من خلاله في عدد من الفرق الفنية مثل فرقة علي الكسار وجورج أبيض وأخيرًا استقر مع فرقة إسماعيل ياسين.

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خاض الراحل رياض القصبجي تجربة التمثيل السينمائي ليجسد شخصيات كوميدية كانت لها أثر كبير في انتشار نوع معين من الفن الجديد في تلك الفترة.

ومن أهم هذه الأعمال التي قدمها القصبجي: مغامرات إسماعيل ياسين وإسماعيل ياسين في الجيش وأنت حبيبي وإسماعيل ياسين في الأسطول وابن حميدو والعتبة الخضراء وأنا وحبيبي ومسمار جحا والأستاذة فاطمة.

وبمناسبة ذكري وفاة الفنان القدير رياض القصبجي، الشهير بـ الشاويش عطية، نرصد فيما يلي صور لحفيدته الفنانة الشابة (جويا) حيث سبق وتداولها محبوه على مواقع التواصل الاجتماعي قبل عدة سنوات.