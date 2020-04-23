تراند اليوم : في وسط الليل .. زكي فطين عبد الوهاب ينازع الموت

كشف الفنان زكي فطين عبد الوهاب، عن تفاصيل نجاته من الموت المحقق بعد تعرضه إلى وعكة صحية مفاجئة في منزله بالأمس.

وأكد زكي فطين عبد الوهاب، أن أحد جيرانه هو من أنقذه بعدما شعر بحالة إغماء وضغط منخفض.

وقال زكي فطين عبد الوهاب عبر صفحته على فيسبوك “انا تعبت اوى امبارح وجاري أنقذني”.

وأضاف زكي فطين عبد الوهاب “دخلت أنام على ١٢ وصحيت مفزوع ودايخ ومش قادر اخد نفسى وضغطى كان ٧٢ على ٤٢ والنبض كان ١٠١ فى الدقيقة.. حسيت انى هموت”.

وتابع “الحمد لله ان جارى كان صاحى وجابلى دواء يرفع الضغط، وفي النهاية الصحة الصحة الصحة.. وملعون ابو الفلوس”.