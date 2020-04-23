تراند اليوم : المنصات الدولية دخلة علي السوق المصري بالدولارات .. غادة عبد الرازق و الرداد و زينة وقعو العقد

أعلنت منصة “فيو” منصة البث الترفيهي الرائدة في عالم المحتوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتابعة لمجموعة “بي سي سي دبليو” العالمية عن طرح 5 أعمال في رمضان .

وتشمل قائمة الإنتاجات الأصلية مسلسلات “سلطانة المعز”، و”شاهد عيان”، و”جمع سالم”، و”الخوابي”، و”رياح السموم”. كما سيتم بث المسلسلات حصرياً على منصة “فيو” طوال الشهر الكريم، ومع إصدار حلقة كل يوم خلال الشهر، حيث تتميز هذه الإنتاجات بمحتوى درامي مليء بالتشويق والحركة والكوميديا.

و يعتبر هذا التعاون الاول لمنصات البث الدولية مع نجوم مصريين أمثال غادة عبد الرازق و حسن الرداد خصوصا بعد ازمة غادة الموسم الماضي بسبب مسلسل حكاية مره ، و من المتوقع ان نشهد في المواسم القادمة دخول منصات اخري امثال نتفيلكس و غيرها لمنافسة المنصات المصرية في رمضان خصوصا مع قدرة المنصات الدولية علي دفع الاجور التي يرغب فيها النجوم كما فعل مع غادة التي كانت ازمتها الاولي هي الراتب .