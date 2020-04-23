تراند اليوم : بالمواعيد – قناة النهار تعلن الخريطة الكاملة لدراما وبرامج رمضان

أعلنت شبكة قنوات النهار عن الخريطة الدرامية والبرامجية الكاملة والتي تضم نخبة من المسلسلات الحصرية وغير الحصرية بالإضافة الي باقة متنوعة من البرامج الكوميدية والاجتماعية والفنية

ويذكر ان قناة النهار تجمع نخبة من نجوم الدراما المصرية والعربية في اقوي الأعمال الدرامية والتي تعرض حصريًا عبر شاشة القناة وبالتالي يصبح إجمالي عدد المسلسلات التي سيتم عرضها على شاشة النهار 5 مسلسلات وهي :

– مسلسل “جمع سالم” بطولة زينة.

– مسلسل “شاهد عيان” بطولة حسن الرداد.

– مسلسل “سلطانة المعز” بطولة غادة عبد الرازق.

– مسلسل “القمر أخر الدنيا” بطولة بشرى.

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– مسلسل “ولاد إمبابة” بطولة سعد الصغير.

مسلسل ” وكلينها والعه” الجزء الثاني .

بطولة شريف رمزي ، ورانيا يوسف