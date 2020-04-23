ريهام سعيد : ” توبوا الي الله مفيش وقت “

كتب امير فتحي في الخميس 23 أبريل 2020 12:54 مساءً - نشرت الإعلامية ” ريهام سعيد ” منشورا لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” انتقدت من خلاله الحملات الممهنجة ضدها على حد قولها بشكل مستمر للهجوم عليها .

قكتبت قائلة : ” اشوفكوا علي خير ورمضان كريم وكل سنة وإنتوا طيبين .. ربنا يرفع هذا البلاء يا رب .. يا رب الضماير تصحي و الظلم يزول و ينتصر الحق و الصح عشان الآية انقلبت في كل حاجة ” .

وتابعت : ” سيأتِي على الناسِ سنواتٌ خدّاعاتٌ يُصدَّقُ فيها الكاذِبُ ويُكذَّبُ فيها الصادِقُ ويُؤتَمَنُ فيها الخائِنُ ويخونُ الأمينُ وينطِقُ فيها الرُّويْبِضَةُ .. قِيلَ : وما الرُّويْبِضةُ ؟ قال : الرجُلُ التّافِهُ يتَكلَّمُ في أمرِ العامةِ ” .

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وأضافت : ” التربص الغير مبرر لي و لتصريحاتي وتحويرها بيأكدلي إن في حاجة مش طبيعية و مالهاش دعوة بأنا بغلط ولا لأ .. إمبارح ٤٧ خبر في ساعتين كلهم ضدي و بيعملوا علي تشويهي هل ده طبيعي ؟ ” .

واختتمت ريهام سعيد حديثها : ” انا منهزمتش ولا اتكسرت أنا قررت ألجأ فقط لله سبحانه و تعالي مش هامشي افهم كل واحد إني مقلتش و معملتش وإن دي حملات ضدي .. كنت مصممة اخدم الناس و يبقي وجودي في الدنيا ليه فايدة بس خلاص تعبت و أفضل كتير و أبرك أخلي بالي من نفسي اللي ياما أنا بهدلتها معايا عشان متمسكة إني أقول الحق .. توبوا الي الله مفيش وقت ” .