فريدة سيف النصر تكشف عن تعرض منزلها للسرقة : ” كنا متراقبين “

كتب امير فتحي في الخميس 23 أبريل 2020 12:54 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” فريدة سيف النصر ” منشورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” أعلنت من خلاله عن تعرض منزلها ومنزل نجلها أيضا للسرقة .

مشيرة إلى ان الحادث يبدو مدبرا على حد وصفها وتعرضهم للمراقبة لأن السرقة تمت في ظل عدم تواجد أحد في منزله .

فكتبت قائلة : ” الحمد لله تم سرقة بيتي وبيت إبني .. أنا في التصوير وهو قضى أربع أيام عند أهل زوجته .. الظاهر كنا متراقبين .. جاري رفع البصمات .. حسبنا الله ” .