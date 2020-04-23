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كتب امير فتحي في الخميس 23 أبريل 2020 12:54 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” فريدة سيف النصر ” منشورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” أعلنت من خلاله عن تعرض منزلها ومنزل نجلها أيضا للسرقة .
مشيرة إلى ان الحادث يبدو مدبرا على حد وصفها وتعرضهم للمراقبة لأن السرقة تمت في ظل عدم تواجد أحد في منزله .
فكتبت قائلة : ” الحمد لله تم سرقة بيتي وبيت إبني .. أنا في التصوير وهو قضى أربع أيام عند أهل زوجته .. الظاهر كنا متراقبين .. جاري رفع البصمات .. حسبنا الله ” .
كانت هذه تفاصيل خبر فريدة سيف النصر تكشف عن تعرض منزلها للسرقة : ” كنا متراقبين “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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