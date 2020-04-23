اعتزال الفنانة السوري جيهان عبدالعظيم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

صدمت الفنانة السورية جيهان عبدالعظيم محبيها، واعلنت عن اتخاذها قرار باعتزال الفن بشكل نهائي، مشددة على أنه قرار فردي نابع من داخلها، وذلك بعد تفكير طويل.

جيهان نشرت صورة لها بالأبيض والأسود، معلقة عليها: «أعلم ان الكثير منكم ينتظر عودتي بفارغ الصبر، ولم اكن انوي ان انقل لكم خبر يزعجكم في هذه الايام، ولكن بعد تفكير مطول اتخذت قرار الاعتزال وهو قرار فردي نابع مني، ارجو منكم احترام حياتي الشخصية، ودعوني أعيش حياتي الأسرية بسلام وامان، لن اغلق حساباتي ابدا، اي شخص يريد متابعتي يتابعني على قناتي التي لن انقطع عنها ابدا، محبتي الدائمة لكم».

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يُذكر أن مسلسل «مذنبون أبرياء» كان آخر أعمال جيهان الدرامية، وقد عُرض خلال الموسم الرمضاني لعام 2016، هو من تأليف عبدالمجيد العنزي، وباسل خليل، وإخراج أحمد سويداني.

بداية جيهان عبدالعظيم في مجال الفن كانت من خلال مشاركتها في لوحات إستعراضية للرقص الشعبي في «مهرجان الأغنية السورية»، إلا أنها اتجهت للتمثيل عام 1993، حيث شاركت في بطولة مسلسل «جذور لا تموت».

على الجانب الشخصي، تزوجت جيهان عبدالعظيم وهي في السادسة عشر من عمرها، وانفصلت بعد ثلاثة أشهر فقط، ثم ارتبطت بعلاقة خطوبة من طبيب الأمراض النسائية المصري أيمن عياد، إلا أنها انفصلت عنه أيضا بعد اشهر قليلة من خطوبتهما، وفي عام 2016، احتفلت جيهان عبدالعظيم بزفافها إلى الكاتب المصري إياد إبراهيم.