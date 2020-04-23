أحمد السقا: أجريت فحصين للكشف عن كورونا وطلبت إجراء الثالث

متابعة بتجـــــــــرد: خلال استضافته في برنامج “يحدث في مصر”، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة mbc مصر، وجّه الفنان أحمد السقّا الشكر للسلطات اللبنانية على ما وجده هو وفريق عمل برنامجه الجديد “إغلب السقا” من دعم، في ظل تصوير البرنامج وسط أزمة كورونا.

وأكد أنه وبعد التواجد في لبنان على مدى شهرين ونصف الشهر يشعر بأن الموضوع تمت السيطرة عليه تماماً وبمنتهى الاحترافية، وفيما يخص التصوير، تم تخصيص أشخاص يقيسون بمنتهى اللباقة درجة حرارة الجميع فرداً فرداً طوال الوقت.

وأضاف أحمد السقا والفنانة رزان مغربي، التي تقدم البرنامج معه، أن من الأشياء الجيدة التي حدثت الحصول على فرصة إجراء فحصين لكورونا، وقال السقا إنه طلب إجراء فحص ثالث له.

يذكر أن برنامج “إغلب السقا” يشهد في كل حلقة منافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة، يتبارى الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها إلى إحدى الجهات الخيرية. ومن أبرز النجوم محمد هنيدي، وعمرو يوسف، وغادة عبد الرازق، ونيللي كريم، وعمرو سعد، ووائل جسار، وقصي خولي، ودرة، وحمادة هلال، وأحمد فهمي، ومعتصم النهار وآخرون.