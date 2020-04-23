ريتشارد غير السبعيني يرزق بمولوده الثالث

متابعة بتجـــــــــرد: ذكر تقرير لموقع صحيفة Paris Match الفرنسية أن الممثل العالمي ريتشارد غير وزوجته أليخاندرا سيلفا أصبحا والدين للمرة الثانية. وأشار التقرير نقلاً عن مجلة Hola الإسبانية أن الممثل البالغ من العمر 71 عاماً والزوجة البالغة من العمر 37 عاماً، رزقا بمولود ذكر. ويعد هذا الابن الثالث للنجم السبعيني إلى جانب هومر (20 عاماً) الذي أنجبه من زوجته السابقة كاري لوفيل وألبير (9 سنوات).

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