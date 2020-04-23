عبدالله بالخير يكشف تفاصيل من حلقته مع رامز جلال

متابعة بتجـــــــــرد: كشف الفنان الإماراتي عبدالله بالخير بعض تفاصيل الحلقة الخاصة به ضمن برنامج المقالب “رامز مجنون رسمي” الذي يقدمه الفنان المصري رامو جلال.

وجاء هذا خلال اتصال هاتفي أجري معه ضمن حلقة من برنامج Trending الذي يعرض على شاشة قناة MBC4. وقال إنه دعي للمشاركة في برنامج يعرض على MBC وتقدمه الفنانة مروى وإنه لبى الدعوة مشيراً إلى أنه وصل إلى مكان التصوير والتقى الفنانة وبدأ الحوار.

ولفت إلى أن الأخيرة طلبت منه في إطار ذلك الجلوس على كرسي للرد على بعض الأسئلة مشيرة إلى أنه يمكن الكرسي أن يكشف الكذب.

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وتابع أنه لم يكن يتوقع أن يكون اللقاء مقلباً مضيفاً أنه تم عرض بعض الصور عليه من خلال “دولاب ملابس” ومنها صورة للفنانة أحلام. وأشار إلى أنها صديقة له قبل أن يعلن أنه تم بعد ذلك عرض صورة للفنان رامز جلال حيث اكتشف المقلب.

وأحدث الفيديو الخاص باللقاء ضجة على حساب البرنامج على تطبيق “إنستغرام” حيث حقق أكثر من 106 آلاف مشاهدة. ويذكر أن بالخير عرض برومو ترويجياً للبرنامج على حسابه على “إنستغرام” مع التعليق: “لا بارك الله في الفنان رامز جلال ولا في الفنانة مروى لأنهم لعوز ني تلاعوييز خدعوني للمرة الثانية مع مقالب رامز لا بركتن حلّت فيهم”.

ويشار إلى أن رامز جلال نشر سابقاً الفيديو الترويجي للبرنامج الرمضاني وظهر فيه عدد من أبرز وجوه الشاشات العربية.