نانسي عجرم بتتر “العُمر” تحقق رقمًا قياسيًا في وقت قصير

منابعة بتجــــــــرد: تحقق أغنية “العمر” التي تقدّمها النجمة اللبنانية نانسي عجرم بصوتها كتتر لمسلسل “سكر زيادة” المقرر عرضه طيلة شهر رمضان المبارك نجاحًا استثنائيًا.

وحققت الأغنية أكثر من 3 ملايين مشاهدة بعد 3 أيام فقط على طرحها عبر صفحة قناة “ام بي س – مصر” في موقع فيسبوك وقناة نانسي عجرم الرسمية في موقع “يوتيوب”.

ومانت أغنية “العمر” قد تصدّرت قائمة World Music Trending (الموسيقى الأكثر تداولًا) في “تويتر” فور إطلاقها وذلك نظرًا للتفاعل الكبير الذي حصلت عليه من الناشطين عبر الموقع من كل أقطار العالم.

أغنية “العمر” من كلمات تامر حسين، ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد ابراهيم، ومن المقرر طرحها في الساعات المقبلة ضمن الحملة الترويجية للمسلسل.

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مسلسل ​سكر زيادة​ للممثلات المصريات نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب وهالة فاخر. وهو من تأليف السيناريست أمين جمال، إخراج وائل إحسان وإنتاج شركة “الصبّاح اخوان” وقصّته مقتسبة من “فورما” أميركي Golden Girls تم تحويله بما يتلاءم مع المجتمع العربية ضمن قالب اجتماعي كوميدي.