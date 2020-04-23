الراحلة ويتني هيوستن تعود الى الشاشة الكبيرة في فيلم روائي

تعود المغنية الأميركية الراحلة ويتني هيوستن إلى الشاشة الكبيرة في فيلم روائي طويل عن حياتها بعد صعودها إلى قمة الشهرة ولكنها انتهت بإدمان المخدرات ومأساة.

وقال المنتجون في بيان إن كاتب السيناريو أنتوني مكارتن الذي كتب فيلم ”الملحمة البوهيمية/بوهيميان رابسودي“ سيضع سيناريو الفيلم بينما تجري مفاوضات في مرحلة متقدمة مع المخرجة ستيلا ميجي لإخراج الفيلم. ولم يتم الإعلان عن أبطال الفيلم أو موعد عرضه بحسب رويترز.

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الفيلم سيحمل اسم إحدى أشهر أغاني هيوستن ” I Wanna Dance With Somebody”. وإن كاتب السيناريو أنتوني مكارتن الذي كتب فيلم ”الملحمة البوهيمية/بوهيميان رابسودي“ سيضع سيناريو الفيلم بينما تجري مفاوضات في مرحلة متقدمة مع المخرجة ستيلا ميجي لإخراج الفيلم.

وشاركت هيوستن في بطولة فيلم “ذا بودي جارد” عام 1992 وقدمت العديد من الأفلام الأخرى. ومنذ وفاتها، كانت المغنية الفائزة بجائزة جرامي ست مرات موضوعا لعدة أفلام وثائقية ولكن الفيلم الروائي هو أول نسخة معتمدة عن قصة حياتها.

وقد تم العثور على هيوستن متوفاة في حوض استحمام بفندق في منطقة بيفرلي هيلز عام 2012 عن عمر 48 عاماً.