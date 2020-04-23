رامي عياش يستنكر جريمة بعقلين

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استنكر الفنان رامي عياش الجريمة المروعة التي حصلت في بعقلين وراح ضحيتها عشرة أشخاص، وتمنى عياش ان يحمي الله أهل منطقته. وفي تغريدة له عبر "تويتر " نشر رامي صورة لبلدته بعقلين أرفقها بتعليق :"بالحكمة والعقل نتخطى كل الازمات. حمى الله اهلي في بعقلين ". وكان المتهم من آل حرفوش أقدم على قتل زوجته واثنين من أشقائه وستة آخرين وألقي القبض عليه أمس ليعترف بجريمته المروعة تلك.

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