"مفتاح القفل" مسلسل كوميدي إماراتي في رمضان

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







أعلنت شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي التابعة لأبوظبي للإعلام، عن عرضها للمسلسل الكوميدي الإماراتي "مفتاح القفل" حصرياً على قناة " الإمارات" ضمن باقة الأعمال المتميزة والإنتاجات المحلية الحصرية لأبوظبي للإعلام التي سيتم عرضها خلال شهر رمضان المبارك، بما ينسجم مع توجهات أبوظبي للإعلام الرامية لتوفير محتوى متنوع يُلبي أذواق جميع فئات الجمهور.

ويسلط المسلسل الضوء على "مفتاح" الذي يعمل في فرقة فنون شعبية، وممثلاً مغموراً لا يمتلك الموهبة، ولكن الأقدار تقوده ليعمل مدير إنتاج في شركة "باسل بو صبيح" وهي من أكبر شركات الإنتاج في الخليج وبعد ذلك يتهمه "باسل" بسرقته ويقوم بطرده.

يعمل مفتاح بعد ذلك على تأسيس شركة إنتاج خاصة بالتعاون مع أصدقائه، حسن صاحب شركة للتسجيلات، وخميس صاحب فرقة الفنون الشعبية، ليبدأ بالعمل على التحضير لتصوير مسلسل تراثي بعنوان "محمل الشوق" إلا أن السفينة تغرق أثناء التصوير ما يضعه ومن معه في مواجهة مع القانون.

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وتتولى الأحداث عندما تقوم النجمة التلفزيونية "نور" بمساعدته لتقديم عمل ينافس صاحب الشركة الذي أساء لها في السابق، ليستعين بمؤلف سيء السمعة لكتابة نص مسلسل يحقق نجاحاً باهراً إلا أن الأمور تنقلب ضده بعدها في أحداث كوميدية وهادفة.

يطل المسلسل على الجمهور ببطولة النجم الكوميدي الإماراتي جابر نغموش، وتمثيل الفنانين ميس كمر، وابراهيم الزدجالي، ومرعي الحليان، وميثا محمد، وموسى البقيشي، ورزيقة الطارش. فاطمة جاسم، سعيد بتيجة ، احمد مال الله اخراج باسم شعبو و تاليف جاسم الخراز

ويمكن للجمهور متابعة جميع برامج ومسلسلات الشبكة من خلال خدمة "Catch up"، إلى جانب تطبيق "ADTV" المتوفر على متجري "آبل" و"جوجل بلاي" الذي يتيح متابعة قنوات "أبوظبي" و"الإمارات" و"دراما"، إلى جانب خدمة البث على "آندرويد تي في" "وآبل تي في".