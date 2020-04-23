نوال الزغبي لا تفكر بالزواج مجددا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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أكدت الفنانة نوال الزغبي رفضها للزواج مرة أخرى بعد أن أصبحت حرة الآن، مشيرة الى ان المرأة كائن حساس يتصدى للعنف. وتحدثت الزغبي لبرنامج «التاسعة» عبر القناة الأولى المصرية، قائلة: " اللي يتجوز مرة لا يفكر بالزواج مرة أخرى. أبنائي في سن الـ18، ولو حكيت مع رجل في الشغل يغيرون عليّ".

وأشارت الى ان خلافها الأسري استمر 12 عاما وأثر على أسرتها بشكل سلبي. وتابعت "المرأة القوية ترفض القمع والعنف والذل، أنا استمررت في الخلاف الأسري لمدة 12 عاما حتى تمكنت من الانفصال. أنا الآن امرأة مطلقة رسميا".

وأوضحت الى أنها لجأت إلى الفاتيكان للحصول على الطلاق من زوجها. وأضافت إن المرأة «كائن حساس وحنون وعاطفى، وإذا تعرضت للعنف تتصدى بقوة»، معلنة رفضها القاطع للعنف الأسري. وتابعت:" المرأة القوية ترفض القمع والعنف والذل، أنا استمررت في الخلاف الأسري لمدة 12 عاما حتى تمكنت من الانفصال. أنا الآن امرأة مطلقة رسميا".

