مواعيد عرض مسلسل "رجالة البيت" على CBC وDMC وON

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض مسلسل "رجالة البيت" للنجمين أحمد فهمى وأكرم حسنى على 3 قنوات خلال شهر رمضان، وأعلنت القنوات مواعيد عرض العمل على شاشتها، حيث يعرض على CBC الساعة 6.30 مساء ويعاد الساعة 12.15 صباحاً و3.30 عصراً، وعلى قناة DMC يعرض الساعة الساعة 12 صباحاً ويعاد الساعة 6.15 صباحاً، ويعرض على قناة ON الساعة 7.45 مساء.
مواعيد عرض رجالة البيت على CBC
مسلسل "رجالة البيت" يعتمد على حلقات منفصلة متصلة، وبطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف أبرزهم أيتن عامر اضافة إلى أسماء أخرى تظهر فى الحلقات.
المسلسل تدور أحداثه في إطار كوميدى حول رجلين هما تيمون وبومبا، ولديهما مسئوليات وأسرة كبيرة، حيث يعيشان مع جدهما وباقى أفراد الأسرة فى نفس المنزل، لكن تتوالى المواقف عبر الحلقات، والتى تثبت أنهما أبعد ما يكون عن تحمل المسئولية وكل ذلك فى إطار كوميدى.
مواعيد عرض رجالة البيت على DMC
ويعود أحمد فهمى وأكرم حسنى للعمل سويا فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما "ريح المدام" عام 2017، واستطاع الثنائى خلال السنوات الماضية تقديم ثنائى ناجح، حيث كانت البداية بفيلم "كلب بلدى"، وبعد ذلك ظهر أكرم كضيف شرف مع فهمى فى فيلم "الكويسين" وأيضاً مسلسل "الواد سيد الشحات"، وأيضاً ظهر فهمى كضيف شرف مع أكرم فى مسلسله "الوصية".
موعد عرض رجالة البيت على ON
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