شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد يسرا تطل بالفستان الأبيض والطرحة.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المخرج سامح عبد العزيز صورة للنجمة يسرا وهى مرتدية فستان زفاف أبيض، وعلق عليها قائلاً: "من الملهمات فى الفن والتاريخ"، حيث تواصل بطلة مسلسل "خيانة عهد" التصوير حتى نهاية شهر رمضان فى العديد من الديكورات، ويعرض المسلسل على قناة cbc الفضائية الساعة 11 مساء والإعادة 5:30 صباحاً، 12:15 مساء فى اليوم الثانى من عرض المسلسل.

مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‪‎‬، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة‪.‬

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وكانت يسرا قد أعربت عن سعادتها أنها تشارك في عمل من إخراج سامح عبد العزيز، قائلة: "أنا سعيدة جداً.. ده أول تعاون بينا أنا صحيح عارفة كل شغله وأن له مذاق خاص لكن هذه المرة النكهة مختلفة وغير عادية لأني اشتغلت معاه ودي حاجة تانية".

وأكملت الفنانة يسرا أن المخرج إحساسه مختلف وبطاقم العمل ورغبته دائماً أن نكون سعداء واهتمامه بالفنانين، قائلة: "مخرج بيعرف يدلع الفنان إزاي"، وحول كواليس تصوير المسلسل في ظل أزمة كورونا، قالت: "لا زلت مستمرة في التصوير بس احنا قللنا (كرو) العمل ولدينا طاقم طبي متواجد أثناء التصوير بالإضافة إلى استخدام كافة المعقمات والمطهرات".