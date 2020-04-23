شكرا لقرائتكم خبر عن آرون كارتر ينتظر طفله الأول من صديقته ميلانى.. ويؤكد: الأسرة الأهم بالنسبة لى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم العالمى آرون كارتر أنه ينتظر طفله الأول من صديقته ميلانى مارتن، وهو ما أكده النجم البالغ من العمر 32 عاما من خلال بث مباشر على صفحته الشخصية على "إنستجرام"، فبعد إجراء صديقته اختبار الحمل وجاءت النتيجة "إيجابية" قال كارتر "أنتظر ابنى.. سأكون أبا مشغولا بالتأكيد، هذا هو الإعلان الرسمى لانتظار طفلى".



ارون كارتر

وفى بيان أكد آرون كارتر أن الأسرة هي الأهم بالنسبة له .. وقال : " أنا فقط أركز على المستقبل وأريد أن أكون أب .. أريد أن أكون أب جيد. اضع كل تركيزي علي مسيرتي الموسيقية التي تعمل بشكل جيد حقا ، إضافة الي خط ازيائي ، لكن الأسرة هي الأهم بالنسبة لى".

يذكر أن تم القبض على ميلاني مارتن صديقة آرون كارتر نهاية شهر مارس الماضى، وتم الأُفراج عنها بكفالة وذلك بعد الاشتباه في ارتكابها جريمة عنف منزلى، وكان هذا الخبر من أكثر الأخبار إثارة للجدل خلال الفترة الماضية