شكرا لقرائتكم خبر عن بعمر 73 عاما.. النجمة البريطانية ماريان فايثفول تنتصر على كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلبت المغنية البريطانية ونجمة الستينيات ماريان فايثفول على فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد قضائها 3 أسابيع فى المستشفى لتلقى العلاج المناسب.

وكتب الحساب الرسمى لها بموقع "تويتر" "يسعدنا أن نعلن أن ماريان خرجت من المستشفى اليوم، بعد 22 يومًا من إصابتها بفيروس كورونا وسوف تستمر فى التعافى فى لندن".

كما وجهت الشكر لكل جمهورها على رسائلهم للاطمئنان عليهم خلال فترة مرضها، قائلة "أشكركم جميعا على رسائلكم المؤثرة خلال هذا الوقت العصيب وممتنة جدا لطواقم نظام الصحة الوطنى التى اهتمت بها وأنقذت حياتها على الأرجح".

Advertisements





وكانت أعلنت صديقة فيثفول بيني أركيد رولينج ستون أن المغنية البالغة من العمر 73 عامًا كانت في لندن عندما أصيبت بالبرد، وقامت فيثفول بفحص نفسها في مستشفى يوم الاثنين الماضى، حيث أظهرت نتائج إيجابية إلى COVID-19 ثم أصيبت بالالتهاب الرئوى.

وكتبت الفنانة الأمريكية بيني أركايد، صديقة المغنية البريطانية البالغة 73 عاماً عبر "فيس بوك"، أن ماريان فايثفول توجهت الثلاثاء الماضى إلى المستشفى بعدما بدأت بالسعال عندما كانت فى الحجر. وأضافت أن النجمة تجاوزت أشياء كثيرة في حياتها وتغلبت عليها.

وواجهت ماريان فايثفول العديد من الأمراض في السنوات الأخيرة، بما في ذلك التهاب الكبد C وسرطان الثدي، كما كافحت مع تعاطي المخدرات، بما في ذلك إدمان الهيروين، في السبعينيات والثمانينيات.

وكانت ماريان فايثفول من نجمات ستينات القرن الماضي وقد برزت في سن الـ17 بفضل أغنية "أز تيرز جو باي" التي كتبها ميك جاغر وكيث ريتشارد من فرقة "رولينج ستونز"، وخاضت التمثيل المسرحي والسينمائي خلال مسيرتها الممتدة على خمسة عقود. وقد عانت مشاكل إدمان مخدرات كبيرة فضلا عن مشاكل صحية أخرى.