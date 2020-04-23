شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ساعات من عرض مسلسلها.. ريهام حجاج: شكرا على أقوى دعايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت النجمة ريهام حجاج على منتقدى الدعايا الخاصة بمسلسلها "لما كنا صغيرين"، المنتظر عرضه خلال ساعات بالموسم الرمضانى الحالى، مؤكدة أن ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعى ساهم فى تحقيق الترويج الكبير للمسلسل.

وكتبت عبر حسابها بموقع "إنستجرام" :"بعد كل الهرى اللى حصل أحب أشكركم على حسن تعاونكم لتحقيق أقوى دعاية لمسلسلنا لما كنا صغيرين، وما فاضلش غير إننا نتقابل من بكرة الساعة 9 ونص على دي إم سي و10 ونص على الحياة وكل سنة وأنتم بألف صحة وسعادة وستر ورمضان كريم على الأمة العربية".



ريهام حجاج

وطرحت الشركة المنتجة للمسلسل البروموهات الخاصة بالعمل والذى احتوت على العديد من اللقطات والمشاهد الممتلئة بعناصر التشويق من حب ورومانسية وهجر وخيانة، وظهر فيه كل الفنانين المشاركين فى بطولة العمل.، كما انتهت النجمة الكبيرة سميرة سعيد مؤخراً من غناء تترات المسلسل المستمر فى التصوير حالياً.

Advertisements

مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.

وتدور أحداث المسلسل حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقاءها خريجي الجامعة الأمريكية، الذين يعملون فى إحدى الشركات التى يمتلكها النجم محمود حميدة، وتتوالى الأحداث .

ورفع القائمون على مسلسل "لما كنا صغيرين" للفنانة ريهام حجاج، حالة الطوارئ للانتهاء من التصوير حيث يكثف المخرج محمد على عدد ساعات التصوير داخل الاستديو للانتهاء من تصوير جميع المشاهد الداخلية من المسلسل مع الأخذ بجميع الإرشادات الصحية في مواجهة فيروس كورونا.