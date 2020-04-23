شكرا لقرائتكم خبر عن سامح حسين يعانى فى "المذاكرة" مع ابنته فاطمة فى فيديو على "تيك توك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان سامح حسين، فيديو جديد مع متابعيه على تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك"، والذى بدأ سامح ينشر الفيديوهات عليه منذ أيام قليلة، حيث رصد معاناته مع ابنته فاطمة فى المذاكرة.

@sameh_hussien الله يكون فى عون المدرسين ????♬ original sound - sameh_hussien

ويظهر سامح فى الفيديو وهو يذاكر مع ابنته قائلا لها، "قوليلى اسم إنسان بيبدأ بحرف الألف"، لترد عليه مكررة نفس الكلام "اسم إنسان بيبدأ بحرف الألف"، ليحاول معها بكل الطرق أن تأتى باسم شخص اسمه يبدأ بحرف الألف، ليعلق على الفيديو قائلا "الله يكون فى عون المدرسين".

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سامح حسين

وكان سامح حسين، قد انضم إلى قائمة النجوم الذين انضموا مؤخرا إلى تطبيق "تيك توك"، أحد أشهر تطبيقات الفيديوهات القصيرة عالميا الآن، وبحسه الكوميدى والساخر، شارك جمهوره الفيديو الأول والذى يشير فيه إلى بدايته على التطبيق.



سامح وابنته

وحاول سامح حسين، اختيار "فلتر" مناسب لظهوره الأول، لكنه فشل، حيث اختار فلتر الكهل، ثم الطفل، ثم فلتر يغير من ملامح الوجه، ثم فلتر النظارة السوداء والذقن.

وقال سامح حسين "مساء الخير .. إيه ده أنا كبرت كده ليه.. لا يا جماعة ولا فلتر عاجبنى.. أنا مش فاهم حاجة عموما لحد ما أفهم أنا طالعلكوا علشان أقولكوا إن ده الأكاونت بتاعى على تيك توك".