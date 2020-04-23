شكرا لقرائتكم خبر عن شيريهان تهنئ جمهورها بحلول شهر رمضان بطريقتها الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة الكبيرة شيريهان على تهنئة جمهورها بحلول شهر رمضان الكريم، بطريقتها الخاصة، حيث نشرت جزءا من أغنيتها الشهيرة بفوازير "حاجات ومحتاجات"، عبر حسابها بموقع إنستجرام.

وعلقت شيريهان على الفيديو، قائلة :"رمضان كريم الْلَّھُم أَهِلَهُ عَليْنَا بِالْأمْنِ وَالإِيْمَانِ وَالْسَّلامَةِ وَالْإِسْلَامِ وَالْعَوْنٓ عَلَى الْصَّلاةِ وَالصِّيَامِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ الْلَّھُمّ سَلِّمْنَا لِرَمَضَانَ وَسَلِّمْهُ لنا وَتَسَلَّمْهُ مِنّا مُتَقَبَّلاً يٓارٓبٓ العٓالِٓمينْ".

وكانت وجهت النجمة شيريهان كلمة لجمهورها من خلال صفحتها على تويتر، خاصة أنها دائمة التواصل مع جمهورها من خلال السوشيال ميديا ونشر فيديوهات وصور، ليتفاعل معها الكثير من الجمهور.

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وقالت شيريهان: "كلمة فى قلبى الحقيقة مش عارفة أرتبها أو أصيغها، بس معناها إنى أنا متشكرة جداً على كل الحب والتقدير والاحترام.. متشكرة لكل إنسان، معجب محب، صديق، فنان زميل مبدع. شكراً لأن حبكم أحياني كثيراً من جديد. وشكراً لأنكم اعتبرتوني جزء بسيط من سعادتكم في الشهر الكريم حبكم شرف أنا فخورة".

وكانت شريهان قد وجهت رسالة لمتابعيها عبر تويتر، بخصوص فيروس كورونا، مؤكدة أن الأصعب لم يأت بعد، قائلة: "لا تستهينوا ولا تستخفوا بهذا الوباء العالمى".

وقالت شريهان فى تغريدات عبر تويتر: "نداء إلى نفسيِ أسرتي الصغيرة أسرتي الكبيرة أصدقائي أحبائي شعبي "دولتي وطني بلادي" "لا تستهينوا ولا تستخفوا بهذا الوباء العالمي كرونا فالأصعب لم يأت بعد، أصلي وأدعو وأتمنى أن نكون قد بدأنا من حيث انتهت الصين لا من حيث بدأت إيطاليا.!!! "رب اجعل هذا بلدا آمنا"، "جمهورية مصر العربية، الشعب المصرى، اللهم السلامة لوطني شعبي وكل شعوب العالم أجمع يارب العالمين".