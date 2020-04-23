شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم روائى عن حياة المغنية الأمريكية الراحلة ويتنى هيوستن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود ويتني هيوستن إلى الشاشة الكبيرة في فيلم روائي طويل عن حياة المغنية الأمريكية التي صعدت إلى قمة الشهرة ولكنها انتهت بإدمان المخدرات ومأساة.

وقال المنتجون يوم الأربعاء إن الفيلم سيحمل اسم إحدى أشهر أغاني هيوستن "أريد أن أرقص مع شخص ما/آي وانا دانس ويذ سمبادي".

ووصفوا الفيلم بأنه "احتفاء بهيج مثير للعواطف والشجون" بحياة وموسيقى هيوستن، لكنهم أضافوا أنه سيكون "صريحا جدا بشأن ثمن النجومية الفائقة".

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وغرقت هيوستن وهي في الثامنة والأربعين من العمر في حوض الاستحمام في فندق في بيفرلي هيلز عام 2012 عشية حفل توزيع جوائز جرامي بعد تناول جرعة من الكوكايين. وخاضت هيوتسن معركة مع إدمان المخدرات استمرت سنوات.

وشاركت هيوستن في بطولة فيلم الإثارة الرومانسي "الحارس الخاص/ذا بودي جارد" عام 1992 وقدمت العديد من الأفلام الأخرى. ومنذ وفاتها، كانت المغنية الفائزة بجائزة جرامي ست مرات موضوعا لعدة أفلام وثائقية ولكن الفيلم الروائي هو أول نسخة معتمدة عن قصة حياتها.

وقال المنتجون في بيان إن كاتب السيناريو أنتوني مكارتن الذي كتب فيلم "الملحمة البوهيمية/بوهيميان رابسودي" سيضع سيناريو الفيلم بينما تجري مفاوضات في مرحلة متقدمة مع المخرجة ستيلا ميجي لإخراج الفيلم.

ولم يتم الإعلان عن أبطال الفيلم أو موعد عرضه.