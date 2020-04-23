- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في الخميس 23 أبريل 2020 11:53 صباحاً - نشر الفنان المصري ” زكي فطين عبد الوهاب ” منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” كشف من خلاله عن تعرضه لوعكة صحية مفاجئة كادت أن تفقده حياته لولا إنقاذ أحد جيرانه له .
فكتب قائلا : ” أنا تعبت قوى إمبارح وجاري أنقذني .. دخلت أنام على 12 وصحيت مفزوع دايخ ومش قادر أخد نفسي .. ضغطي كان 72 على 42 والنبض كان 101 في الدقيقة حسيت إني هموت ” .
وتابع : ” تاني مرة أحس كده بعد 28 يناير 2011 وإحنا على كوبري الجلاء في طريقنا لميدان التحرير .. الحمد لله إن جاري كان صاحي وجابلي دوا من الأجزخانة يرفع الضغط فى النهاية .. الصحة الصحة الصحة وملعون أبو الفلوس ” .
كانت هذه تفاصيل خبر زكي فطين عبد الوهاب يكشف عن إنقاذ جاره له بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.