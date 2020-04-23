تطورات قضية فتاة التيك توك ” حنين حسام “

كتب امير فتحي في الخميس 23 أبريل 2020 11:53 صباحاً - أصدر النائب العام المصري المستشار ” حمادة الصاوي ” قرارا يوم أمس الأربعاء بحبس ” حنين حسام ” المشهورة بفتاة التيك توك 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات .
على خلفية إتهامها بالتحريض على الفسق والفجور من خلال مقاطع الفيديو التي تقوم ببثها عبر مواقع التواصل الإجتماعي خاصة تطبيق ” تيك توك ” .
وأعلنت النيابة المصرية عن عن إنها سوف تصدر بيانا لها في وقت لاحق تكشف من خلاله تفاصيل ما أسفرت عنه التحقيقات والاتهامات الموجهة إلى حنين حسام .
وكانت الشرطة المصرية قد ألقت القبض على حنين حسام الطالبة بكلية الآثار بجامعة القاهرة بتهمة التحريض على الفسق والفجور بعد بثها لفيديو عبر تطبيق ” تيك توك ” دعت فيه الفتيات إلى بث فيديوهات لأنفسهن من المنازل مقابل أموال .
واتخذت جامعة القاهرة موقفا ضدها أيضا حيث تم إحالتها إلى الشئون القانونية للتحقيق معها لقيامها بسلوكيات تتنافي مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية .
وقال رئيس الجامعة ” محمد عثمان الخشت ” أن عقوبة الطالبة قد تصل إلى الفصل النهائي .
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