ميريام فارس بعدسة فريق عملها.. شاهدوا أحدث صورها

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت النجمة اللبنانية ميريام فارس صورًا جديدة لها التقطها لها فريق عمل شركة “ميريام ميوزيك” التي تتولى إدارة أعمالها الفنية.

وتظهر ميريام فارس في الصور بإطلالة كاجوال أنيقة جدًا في لقطات عفوية نالت استحان الجمهور فحصدت الصور آلاف “الإعجابات” والتعليقات عبر صفحتها الرسمية في موقع “فيسبوك”.

نفيد بالذكر أن آخر أغنيات ملكة المسرح كانت أغنية “حبيبي سعودي” التي أطلقها بداية شهر كانون الثاني/يناير، وهي من كلمات وليد الحَسَنية، ألحان يوسف العماني وميكس وماسترينغ محمد عصمت.

على صعيد آخر، انشغلت ميريام فارس في الفترة الماضية، بالعمل على مجموعة من الأغاني الجديدة، وصوّرت بعضها على طريقة الفيديو كليب، على أن تبصر هذه الأعمال النور تباعًا وفق خطوة تسويقية تحدّدها شركة “ميريام ميوزك”.