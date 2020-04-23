حياة ويتني هيوستن في فيلم جديد

متابعة بتجــــــــــرد: تعد المخرجة ستيلا ميغي فيلماً عن حياة المغنية الأمريكية ويتني هيوستن، على ما ذكرت وكيلة أعمالها لوكالة فرانس برس مؤكدة معلومات نشرتها وسائل إعلام أمريكية عدة.

وذكر موقع «ديدلاين» المتخصص أن الفيلم سيكون بعنوان «آي وانا دانس ويز سامبادي» وسيضع حواره كاتب السيناريو النيوزيلندي أنطوني ماكارتن الذي يشارك في الإنتاج كذلك.

وقد حقق كاتب السيناريو (58 عاماً) نجاحات عدة في الفترة الأخيرة في أفلام سير الفنانين مع «ذي داركست آور» و«بوهيميان رابسودي» (2017) و”ذي تو بوبس“(2019)

وأضاف الموقع أن ورثة ويتني هيوستن التي توفيت عام 2012، أعطوا موافقتهم ويتعاونون في المشروع. وقد أعاد موقع الفنانة الرسمي نشر مقال «ديدلاين» الأربعاء.

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ويشارك في انتاج الفيلم أيضا المنتج كلايف ديفيس الذي وقع مع ويتني هيوستن أول عقد تسجيل في مسيرتها الفنية.

وتوفيت ويتني هيوستن وهي في الـ48 غرقاً في مغطس غرفة فندق بعدما استهلكت كمية كبيرة من المخدرات.

وطبع إدمان المخدرات نهاية مسيرتها إلا أنها لا تزال تعتبر من أبرز وأجمل الأصوات في مجال موسيقى «أر اند بي» والموسيقى الشعبية عموماً في السنوات الـ30 الأخيرة.