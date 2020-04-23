ميغان فوكس: تابعوا موهبتي لا جمالي

متابعة بتجـــــــــرد: دعت النجمة الأمريكية ميغان فوكس، وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية، إلى متابعة موهبتها وشخصيتها لا جمالها، لافتة إلى أنها ترفض “تسليع” المرأة في هوليوود وترويجها على أنها أداة للإثارة.

وأشارت فوكس (البالغة 33 عاماً) إلى أنها أزالت وشماً لنجمة الإغراء الراحلة مارلين مونرو، لأن حياتها كانت مليئة بأشياء سلبية ومآسي، تخشى أن تتعرض لها بالتقليد والمحاكاة.

وقالت بطلة فيلم “المتحولون” إنها تعتبر الحجر الصحي بمثابة استراحة محارب تقضيه في الراحة والاستجمام مع زوجها الممثل بريان أوستن جرين وأبنائها الثلاثة، ومراجعة مراحل حياتها في هدوء، والتخلص من ضغوط العمل.

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وأوضحت أن الحجر الصحي مكَّنها من التعرف أكثر إلى أولادها الثلاثة واحتياجاتهم والتعرف إلى شخصياتهم بصورة أوضح، منوهة بأنها سعيدة برعاية نواه (7 سنوات) بودي (6 سنوات) وجورني (3 سنوات) إضافة إلى ابن زوجها كاسيوس (18 سنة) من زيجة سابقة.

وأشارت إلى أن أهم ما يربطها بزوجها هو الحب، وهي لا تنظر إلى فارق السن بينهما البالغ 12 عاماً، لأنها أصبحت أكثر نضجاً الآن، وهو ما مكنها من تجاوز الخلافات التي كادت تؤدي إلى الطلاق، لافتة إلى أن التفاهم والتضحية هما أهم روابط الحياة الزوجية.

من جهة أخرى، تقرأ فوكس 3 سيناريوهات لأفلام من المتوقع أن تبدأ تصويرها بعد انتهاء الحجر الصحي مباشرة، وهي “فكر مثل كلب، منتصف الليل في سويتشجراس، وقالب ذهبي كبير”.